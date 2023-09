Thais Carla posta foto pelada e se declara para o marido: “Amor é amor”

A influenciadora agarra o marido Israel Reis em momento sensual após o banho e deixa toda a web chocadíssima

Parece que a influenciadora Thais Carla voltou a ser pauta dos fiscais da web mais uma vez neste domingo (24). Só porque ela aproveitou o calorão que está fazendo no Brasil para tomar um banho refrescante ao lado do maridão, o empresário Israel Reis, com quem ela tem duas filhas.



Na publicação do Instagram, ela surgiu completamente nua após a ducha romântica e fez questão de se registrar ao lado do amado, que também estava sem nenhuma vestimenta. Diante do espelho, eles trocaram um beijo molhado e ainda posaram de forma picante. “Amor é amor”, legendou ela.



Apesar da sua boa intenção, Thais recebeu um tsunami em forma de críticas na web. “Instagram não vai banir isso? Gente, vocês estão pelados, isso não é normal, não é decente”, disse uma. “A Thais procura falação, viu”, detonou outra.



Quem acompanha a criadora de conteúdo com frequência, já sabe que seu marido é ninguém mais, ninguém menos que Israel Reis, com quem é casada há 8 anos e tem duas filhas pequenas: Maria e Eva. Ele até mesmo participa de alguns conteúdos publicados pela esposa. E não é apenas no amor que Israel e Thais se casaram, eles também se casaram no trabalho. Israel é o empresário da modelo, cuidando de todas as partes burocráticas de sua carreira e mediando da melhor forma possível.