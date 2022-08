Thaís Braz sobre amizade com Gui Napolitano: “Não consigo ser brother de ex”

Influenciadora contou em entrevista para a Revista Caras que Gui faz parte do seu passado

Quem te viu, quem te vê hein Thaís? Essa é das nossas! A influenciadora descartou qualquer possibilidade de retorno com seu ex, Gui Napolitano. A musa ainda disse em entrevista para a Revista Caras, que não consegue ser amiga de ex, mas que não tem nada contra ele.

“Tá tranquilo. Estou bem de boa, curtindo minha família. Não aconteceu nada, não teve traição. Simplesmente não deu certo. Foi ótimo enquanto durou, e agora é bola pra frente. Estou super bem, leve”, disse ela.

A morena ainda conta que não tem nada contra Gui e nem ele contra ela, mas que não consegue ser brother de ex-namorado. “Claro que se eu encontrá-lo vamos conversar, estarei aqui se ele precisar de mim e sei que posso contar com ele também”, explicou.