Thaila Ayala sobre segunda gravidez: “Foi o pior crise de pânico que eu tive na minha vida”

A modelo contou detalhes sobre a vida da maternidade em entrevista ao ‘Materni Delas’ e revelou que teve crises de pânico ao descobrir que estava grávida do seu segundo filho

Thaila Ayala não poupou os seus fãs de detalhes sobre sua segunda gravidez. A modelo contou que passou por perrengues quando descobriu que estava grávida pela segunda vez e que ela foi marcada por crises de pânico. Em entrevista ao ‘Materni Delas’ ela contou que a notícia veio quando ela voltou a engatar sua carreira.

“Fiz o teste só por precaução, estava atrasada, pensei ‘deve ser cisto, vou fazer o tal do teste pra tirar isso da cabeça. De repente, grávida. Foi o pior crise de pânico que eu tive na minha vida”, começou a estrela.

Ela ainda completou: “Naquele momento, eu tinha acabado de voltar a trabalhar, estava radiante e aí me descobri grávida, então foi aquela negação absoluta, aquela dor de novo, como assim? E o medo de acontecer as mesmas coisas que aconteceram com o Chico, a depressão…”, desabafou. Thaila e Renato são pais de Francisco, de 1 ano, e Tereza, de 3 meses.