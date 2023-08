Thaila Ayala se tranca para ficar isolada dos filhos e chora (de novo)

A atriz e modelo compartilhou a notícia de que está doente e contando com a ajuda do marido, Renato Góes, para os dias de luta

Não é a primeira vez que Thaila Ayala aparece na web para dar o seu depoimento sobre a realidade da maternidade. A atriz apareceu mais uma vez para contar que está isolada dos filhos após ser diagnosticada com uma doença contagiosa. Thaila ainda diz que conta com a ajuda de Renato Góes, seu marido, com as crianças.

“Estou doente trancada no meu quarto longe das crianças (está tudo bem só não quero que eles peguem) e comecei a escrever pra eles, quando me deparo com a mão dolorida pela falta de prática e por essa marquinha aí no dedo de quem escreveu muito, nostalgia total, parece bobo né, mas me transportou pra um lugar TÃO bom. Quem mais aí não via/vê o dedo com essa marquinha de caneta há muito tempo”, refletiu ela sobre o momento.

Vale ressaltar que ainda nas últimas semanas ela publicou uma foto chorando e declarou: “Cara inchada por aqui… Parte 1 “é difícil não ter pai, dói!” Parte 2 “é difícil p c…. Ser mãe!””.