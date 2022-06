Thaila Ayala sobre nudes para Renato Góes: “Fico constrangida de ser da mesma raça”

Modelo soltou o verbo nos stories do Instagram sobre assédio que o personagem de ‘Pantanal’ vem sofrendo nas redes com nudes no direct

O recado de Thaila Ayala foi direto, sem curva e sem desvio. A polêmica do momento são os nudes que o seu marido, o ator Renato Góes, vem recebendo no direct de diversas mulheres. A modelo disse que queria entender a cabeça dessas mulheres e que se sente constrangida de ser da mesma graça. Viiishe! “Você mulher que manda foto dos seus órgão genitais para homens casados.. É verdadeira minha curiosidade entender o que se passa na cabeça, mulher que não se dá o respeito, cada um com seu conceito de respeito… Agora desrespeitar uma pessoa que nunca te desrespeitou, desrespeitar um casamento e uma mulher. Fico muito constrangida de ser da mesma raça. Eu vejo tudo!”, disse Thaila Thaila Ayala compartilha desabafo sobre nud3s que seu esposo, Renato Goes recebe: “Podem destruir uma família”. 🗣 pic.twitter.com/LIyJ7e39vC — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 16, 2022 Será que tem uma famosa na jogada? Alguma famosa que “por engano” tenha enviado um leve nude para o ator? A esposa dele está de olho e vê tudo ali, em tempo real. Esperamos que o recado tenha chegado em quem precisa, ator não é bagunça não, meu amor!