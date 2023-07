Thaila Ayala celebra 3 meses de cirurgia de sua filha

A atriz e o seu marido, Renato Góes, já tinham contado detalhes sobre o procedimento cirúrgico da filha que nasceu com um problema no coração

“Sorrindo à toa, de coração novo, completando três meses e finalmente ganhando os pezinhos!”, escreveu Thaila.

Tereza foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita, quando ainda estava no útero. Toda felicidade do mundo a essa família iluminada.

Thaila Ayala não deixa de emocionar ao contar detalhes sobre sua filha e o procedimento cirúrgico que a pequena teve que enfrentar apresentando um problema no coração. Tereza teve que passar por uma cirurgia com poucos meses de vida e a mãe não deixou de comemorar a vitória nas redes sociais.

