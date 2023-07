Teto de sauna explode com ex-participante de reality show

André Coelho, que participou do ‘Power Couple’ e da Casa de Vidro do BBB em 2013 sofreu o acidente, mas passa bem

Que susto! André Coelho passou o maior susto ao ter o teto da sauna de sua mansão em Brasília, explodido. O pai do ex-Power Couple, José, estava no local e em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’ ele contou detalhes sobre o caso que o deixou bem assustado com tudo.

“Eu já vi que o meu pai estava machucado. Fiquei tentando estudar o que era melhor para fazer, porque não tinha como ele sair dali pisando no caco de vidro, porque ia machucar o pé. Foi um susto muito grande”, disse.

Alguns ferimentos foram inevitáveis, como alguns cortes na mão. “São dois vidros. O vidro que quebrou é o da frente. Então pegou mais as mãos e os pés. Se fosse o de cima, teria sido na cabeça e nas costas, e poderia ter sido um acidente muito mais grave”, contou ainda na entrevista a influenciadora digital Clara Maia, esposa de André.