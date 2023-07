Terry Crews diz que vício em pornografia destruiu sua família

O ator que ficou conhecido pelos seus papéis em ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e ‘As Branquelas’ deu detalhes sobre sua relação com a pornografia ao podcast ‘Armchair Expert’

Terry Crews não escondeu nada do público que o aguardava ansioso para mais um episódio do ‘Armchair Expert’. O ator falou sobre sua relação viciante em pornografia e disse que isso destruiu sua família e o seu casamento com Rebecca King.

“Eu me sentia um amontoado de culpa ambulante. A minha esposa me perguntava, ‘onde você estava?’. Eu retrucava, ‘por que você está sempre querendo saber onde eu estava? Você está com medo?’. Eu começava a discutir para que ela parasse com as perguntas. Pobre mulher”, disse ele.

Ele ainda completou: “Era horrível. Com os meus filhos, eu sentia raiva deles porque eles estavam sempre no meu caminho”, contou. Terry e Rebecca King colocaram um ponto final no casamento em 2010, quando ele revelou suas traições e seus vícios em pornografia.