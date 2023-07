Terra e Paixão: Verdadeira sobrinha de Cândida chega causando na cidade

Missionária coloca as piranha para rezar nos próximos capítulos do folhetim: “É uma missão”

Meus amores, acabei de voltar da minha caminhada na orla de Ipanema para dizer o babado fortíssimo que acabei de receber. Parece que Irene finalmente consegui sua vingança contra a piriguete Berenice, que de Dona do Bar virou Faxineira após Luana assumir a administração do local.

Só que, a pedido da madame, Rodrigo irá atrás da verdadeira herdeira e tara a moça para Nova Primavera. Então, iremos conhecer Nice, que é uma missionária que fica horrorizada ao ver a verdadeira face do local que herdou.

Ela, então, impõe toda a sua doutrina religiosa no local, começando por uma sessão de descarrego, para limpar as más energias do local e ainda coloca as piranhas para rezar numa missão de transformar o bar num local de culto e espiritualidade.

A missionária também quer converter os funcionários, com foco especial em Berenice. E nesse momento, todos os funcionários vão começar a gritar em pânico. Será que essa Nice é a verdadeira herdeira ou é só uma farsante?