Terra e Paixão: Segredo de Petra pode anular seu casamento com Luigi

Agrônoma tem trauma de sexo e não suporta ser tocada

Amores, lembram que Antônio La Selva já tinha feito insinuações sobre um trauma sexual de Petra que fez que seu primeiro casamento fosse anulado.

Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo , os telespectadores irão descobrir o grande segredo da herdeira dos La Selva: ela não suporta ser tocada, a ponto do ex-marido não conseguir consumar a união.

Luigi só irá descobrir o problema da noiva após o casório, pois na noite de núpcias dos dois, Petra não conseguirá transar com o italiano e contará a verdade para ele. A moça confessa que não teve coragem de falar nada antes e que fazia esforço para que ele não notasse.

Preocupadíssima, a vila vivida por Glória Pires ficará com medo do italiano pedir anulação do casamento e que Antônio reconsidere a filha para a sucessão depois da morte do filho, Daniel. A agrônoma diz á mãe que conseguirá manter a união mesmo ser transar com Luigi.