Terra e Paixão: Por vingança, Irene ameaça Agatha de morte

A dondoca enviará um “presente de grego” para a ex-morta-viva, acompanhada de uma bilhete ameaçando-a.

Gente, se o Antônio achou que meteria o pé na bunda de Irene e ela não faria nada a respeito, o fazendeiro está muito enganado. Após o ricaço pegar a dondoca no flagra, na cama, com Vinicius, e colocar um ponto final no casamento deles para ficar com Agatha, ele será surpreendido com uma pela surpresa de Irene.

Durante um jantar de noivado, que acontecerá debaixo do nariz da ex-mulher de Antônio, os pombinhos serão presenteados com um caixão e uma coroa de flores, destinados para Agatha.

Enfurecido, Antônio perguntará ao entregador quem era o remetente daquela encomenda, que virá acompanhado com uma ameaça de morte que diz: : “Querida, faça bom proveito desse presente que em breve lhe será muito útil. Você escapou do caixão uma vez, mas agora não terá a mesma sorte!'”.