Terra e Paixão: Petra e Caio se unem para destruir Antônio

Juntos, os irmãos chegaram à conclusão de que não conseguiram ser felizes se o pai continuar impune pelos seus crimes.

Cansados de ver o poderoso Antônio La Selva passando por cima da vida de todos para conquistar o que ele quer, e cientes de que só irão conseguir viver suas vidas em paz com o pai na cadeia, Caio e Petra decidirão unir suas forças contra o fazendeiro, o entregando para a polícia.

Nos próximos capítulos, o canalha até terá um breve momento de compaixão e se desculpará com a filha, por não ter percebido que ela estava sendo abusada sexualmente por seu próprio tio. Apesar de ficar mexida com a atitude do pai, ela não deixará o irmão na mão e seguirá com o plano de destruir Antônio.

A agrônoma irá até o escritório do La Selva investigar os seus documentos. Lá ela não só encontrará provas concretas que podem colocar o ricaço na cadeia, como também as roubará para entregá-las para Caio. Dentre as provas, ela encontrará um caderninho onde está registrado todos os pagamentos que o fazendeiro fez para seus capangas cometerem os mais diversos tipos de crimes.