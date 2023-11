Terra e Paixão: Pedra descobre quem a estuprou quando ela era criança

A agrônoma descobrirá que o seu próprio tio cometeu tamanha atrocidade contra ela, quando ainda era apenas uma criança.

Cadê as minhas noveleiras de Plantão? Eu tenho um babado fortíssimo para contar para vocês a respeito da trama das 21h. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, o responsável por ter estuprado Petra (Débora Ozório) na infância, é um personagem que ainda vai entrar na novela. Ele é nada mais nada menos, que o tio dela, irmão de Irene, que aparecerá novamente para atentar a sobrinha.

A grande descoberta acontecerá no meio de dezembro pela agrônoma de Terra e Paixão. Nesse momento, Petra já viu o rosto de seu estuprador na infância em um de seus sonhos, mas não saberá quem ele é, mas quando seu tio chegar em sua casa, ela o reconhecerá de imediato.

Um pouco antes, vocês verão o tio olhando Petra adormecida e dando na cara que foi ele quem fez essa crueldade contra a inocente menina.

Logo após Petra bater os olhos em Dirceu, ela terá total certeza que foi ele quem a estuprou, porém, Dirceu se aproximará da sobrinha, tentando fazer com que ela acredite que ele é um tio bom e amoroso.

Em certa oportunidade, onde o crápula ficará a sós com a moça, ele trancará a porta do quarto para poder ficar mais “à vontade” com a jovem, que vai se desesperar e gritar por ajuda, sendo salva pelo seu próprio marido, Luigi.