Terra e Paixão: Nice é misteriosamente assassinada

A personagem, que será brutalmente assassinada por um tiro, será encontrada pelo “casal”, Ramiro e Kelvin.

Gente, é impressão minha ou a cada dia que passa a novela Terra e Paixão está cada vez mais parecida com um enredo de novela mexicana, todos os dias tem um dilema diferente para intrigar a mente do público.

Nos próximos capítulos da novela, um novo mistério tomará conta da trama das 19h, após Nice ser brutalmente assassinada. A golpista estará de carro, na frente do bar onde Ramiro e Kelvin estarão, quando misteriosamente a buzina do seu carro será apertada.

Assustados, o “casal” sairá correndo até o veículo, porém, ao chegarem lá encontraram Nice morta, com a cabeça sob o volante. Ramiro abrirá a porta do carro, para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a mulher, quando descobrirá que ela foi atingida por um tiro completamente misterioso.

Porém, antes de morrer a golpista irá colocar colocar Irene contra parede, pois ela estará sendo pressionada pelo delegado por conta do atentado que Agatha sofreu. A pergunta que fica é, quem será que matou Nice? Será que a Irene tem alguma coisa haver com isso?