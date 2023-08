Terra e Paixão: Lucinda e Marino finalmente se beijam

Lucinda bota um belo par de chifres em Andrade ao dar um beijo bem quente no delegado nos próximos capítulos do folhetim.

Estou eu aqui tomando um chá na minha varanda no Leblon quando uma amiga minha me manda o seguinte babado: Lucinda e o delegado Marino terão um momento para lá de quente, tudo isso porque a moça não aguenta mais sofrer com o traste do marido e se jogará nos braços do bonitão. Ela não resistirá ao ver o bonitão com o corpo úmido, usando apenas uma toalha e tascará um beijaço nele.

A irmã de Anely está frustrada porque Andrade terá chegado na pousada embriagado novamente. Marino pedirá a Nina que o gerente dê um pulo no seu quarto para trocar o chuveiro, que pifou e já o marido estará no decimo sono, ela mesma decidiu resolver o problema do hóspede. O delegado abrirá a porta para ela com a toalha presa na cintura. Ela reagirá constrangida a princípio, mas entrará e começará a reclamar do marido. “O Andrade bebeu de novo. Mal se recuperou e já tá bebendo. Acabei de achar várias garrafas vazias no escritório. Tavam escondidas, acredita?’

Marino afirmará que isso vai continuar enquanto ele não se tratar. Lucinda falará que não sabe mais o que fazer. “Tou tão cansada disso tudo. Esse acidente foi um susto muito grande. Acho que agora só queria ter coragem de fazer o que eu quero’’. Então o delegado Marino reagirá com a seguinte pergunta: “E o que você quer?”.

Lucinda vai se aproximando de Marino e o beija com paixão. O delegado a pegará com tudo e o clima irá ficando cada vez mais quente. Eles farão uma menção de começar uma transa, mas Lucinda acabará se afastando e levantando, rapidamente. “Não, eu não devo. Eu não… Não posso fazer isso”, dirá ela, e irá embora, deixando o homem ainda mais apaixonado.