Terra e Paixão: Kelvin termina namoro com Ramiro

O garçom descobrirá que o jagunço ajudou a sequestrar Aline e ficará revoltado.

Gente, eu não estou acreditando que o Antônio conseguirá destruir com o meu casal logo agora! Pouco depois de finalmente se firmarem como um casal, Kelvin descobrirá que, a mando do fazendeiro Ramiro participou do sequestro de Aline, o que deixará completamente desapontado com o amado.

Em primeiro instante, o garçom tentará conversar com o capanga de Antônio, pedindo para que ele desfaça todo o mal que cometeu contra Aline, porém, vendo que as coisas não se resolverão apenas na base da conversa, Kelvin tomará uma atitude radical.

O garçom decidirá colocar um fim no seu relacionamento com Ramiro, prometendo só reatar após o jagunço ajudar a mocinha a se livrar das garras do fazendeiro La Selva.