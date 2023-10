Terra e Paixão: Em meio ao caos, Aline descobre que está grávida de Caio 

Apesar de amar o agrônomo, a professora ficará desesperada ao descobrir que está grávida do filho de Antônio La Selva.

Gente, a nossa querida professora da novela das 21h não tem um minuto de paz! Após ter a sua vida salva por Jonatas, Aline será presenteada por Gentil com uma arma, para que ela possa se proteger de um novo possível atentado armado por Antônio la Selva, porém, assim que ela colocar as mãos no “presente”, Caio aparecerá e ficará indignado com o que está vendo.

Posteriormente, ela, que estará com o relacionamento um pouco estremecido, sofrerá um acidente em cima de um trator, mas será socorrida pelo amado, que insistirá para que ela vá até o hospital para ser avaliada por um médico, mas Aline negará o atendimento.

Porém, em outro momento, a professora sentirá tonturas e enjoos e será convencida a ir ao médico. Lá, Aline descobrirá que está grávida de Caio,o que a deixará desesperada, por conta da sua rixa com o pai do agrônomo.