Terra e Paixão: Com prisão de Ernesto, o assassino de Daniel fica bem encrencado.

O mecânico é preso e ameaça expor quem é o verdadeiro mandante por trás da morte de Daniel: ‘Eu vou abrir a boca’.

Genteee, a novela das nove da Globo está à beira de uma revelação pra lá de bombástica que irá mexer com estrutura da trama. Isso tudo porque Ernesto, depois de sua prisão por sabotar os freios do carro da família La Selva, torna-se o epicentro de uma trama cheia de suspense e reviravoltas.

Assim que foi levado para a cadeia, o mecânico ameaçou expor o verdadeiro mandante do crime. Em um diálogo com sua esposa Dalva, Ernesto irá orientá-la a ligar para o mandante do crime pedindo um ótimo advogado: “E avisa que, se eu ficar preso… Eu vou abrir a boca aos quatro ventos “, dirá ele.

Caio colocará o mecânico contra a parede na tentativa de fazê-lo confessar o crime e dar o nome do mandante. Acuado, o marido de Dalva ficará bastante nervoso, mas não revelará quem mandou ele sabotar os freios do carro da família e que acabou matando Daniel. Ernesto pedirá que Caio saia da sala de interrogatório e avisará a Marino que só falará na presença do advogado. Em seguida, Antônio irá à delegacia conversar com o seu ex-funcionário.

Ernesto suará de tanto nervoso, mas permanecerá em silêncio. Ele até insinua falar algo, mas trocará um olhar com Irene e desistirá de abrir a boca. Antônio perceberá o clima entre os dois e, em casa, a sós com a mulher, perguntará se ela encomendou a morte de Caio. Irene, no entanto, se fará de ofendida e negará que tenha mandado sabotar os freios do carro que o enteado usava –o que acabou causando a morte do próprio filho.