Terra e Paixão: Antônio transa com Agatha e planeja se separar de Irene

Completamente apaixonado pela ex-mulher, o fazendeiro ricaço irá se declarar para a golpista, que, com segundas intenções, irá incentivar o divórcio do homem.

Não há mais dúvidas que Agatha voltou dos mortos para causar na vida de todos personagens rodeiam os La Selva . Diante disso, os próximo acontecimento na trama das 21h devem mexer bastante com o rumo dos personagem

Sem saber as reais intenções da ex-mulher, o fazendeiro apaixonado irá cogitar pedir o divórcio de Irene, e a megera afirmará que esperará o tempo que for necessário para ficar com o ricaço.