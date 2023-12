Terra e Paixão: Antônio surta ao descobrir gravidez de Aline

Para o desespero de Caio e Aline, o patriarca do La Selva descobre que tem novos herdeiros a caminho.

Meus amores, essa semana será babadeira em Terra e Paixão, pois o grande Antônio La Selva está de volta, surpreendendo até mesmo o nosso golpista favorito Luigi ao anunciar um jantar para as pessoas mais importantes da cidade, como nos velhos tempos. E adivinha quem vai aparecer nesse jantar para balançar as estruturas da mansão La Selva? Siiiim, ela mesma, meus queridos. A única e irreverente Irene. A madame voltará com sangue nos olhos disposta a se recuperar seu lugar na família e no coração de Antônio.

E nesse meio tempo, Aline e Caio fazem das tripas e coração para esconder a gestação do vilão. Afinal, sabemos do que Antônio La Selva é capaz de fazer, não é? Mas infelizmente, um amigo em comum do casal dá com a língua nos dentes e o o homem simplesmente surta de desespero com tal descoberta.