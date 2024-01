Terra e Paixão: Antônio será preso por sequestrar Aline

Mesmo com o testemunho de diversas pessoas, o fazendeiro irá negar o seu envolvimento com o sequestro da rival.

Meus amores, é aquela história, né? A justiça tarda mas não falha! Após tanto tempo destilando o seu veneno contra os moradores de Nova Primavera, em especial contra Aline, o poderoso fazendeiro Antônio La Selva finalmente será preso.

O crápula achará que mais uma vez as suas maldades sairão ilesas, porém, após ouvir diversas testemunhas, Marino finalmente dará voz de prisão ao todo-poderoso pelo sequestro de Aline.

“Seu pai foi indiciado como o mandante do sequestro da Aline, que foi resgatada agora à tarde… e ele também mandou espancar o Ramiro por tentar ajudar Aline a fugir do cativeiro”, Marino explicará a Petra o motivo da prisão de Antônio.

Apesar do relato de todas as testemunhas, o fazendeiro negará sua participação no sequestro da jovem, mas isso não adiantará pois ele será levado algemado para a delegacia.