Terra e Paixão: Antônio da a sucessão de seus negócios para Luigi

Minha gente, a cada episódio que passa as coisas tem ido de mau a pior para o lado do poderoso Antônio La Selva. Após a morte de Daniel, o seu rompimento com Caio e tendo a sua relação cada vez mais conturbada com Petra, o fazendeiro terá que escolher alguém para tocar os seus negócios.

Afirmando que somente ele permaneceu ao seu lado, o ricaço elegerá Luigi para tomar conta dos negócios de sua família e ainda afirmará que os filhos são ingratos por lhe abandonarem,

“Agora só conto com você, italiano! Eu estou pensando seriamente em fazer de você o meu sucessor!”, declarará o fazendeiro.