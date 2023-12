Terra e Paixão: Angelina encontra provas contra Agatha

A empregada do fazendeiro descobrirá que a ex-morta-viva está envenenando o ricaço e a entregará para Caio

Amores, a cada episódio que passa o circo de Agatha está ficando cada vez menor. Suspeitando que a megera está envolvida com o que está causando a piora na saúde de Antônio La Selva, Angelina flagrará a ex-morta-viva mexendo em uma erva misteriosa, a qual a megera está dando todos os dias para o ricaço, o envenenando aos poucos.

Esperta como ela é, a empregada esperará Agatha entrar no banho para conseguir pegar parte da erva em questão, a entregando para Caio na primeira oportunidade que ela tiver.

Com as ervas em mãos, o herdeiro de Antônio pedirá para que Jurucê as analise, porém o resultado o deixará em choque:

“Essa erva vem de uma planta muito antiga… Tão antiga que quase não se acha mais. Se usar grande quantidade, pode levar um homem a perder consciência… e levar até mesmo à loucura”, revelará Jurucê.