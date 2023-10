Terra e Paixão: Aline atira em Antônio La Selva

Ela perde a cabeça ao ver La Selva em suas terras e coloca o vilão para correr de suas terras atirando nele.

Minhas lindezas, vocês sabem tão bem quanto eu que a Aline nunca foi de abaixar a cabeça para as maldades que fazem com ela e olha que não foram poucas, mas agora a moça chegou no seu limite e não consegue mais olhar para cara dos La Selva sem responder a cada ato dos vilões. Depois que Irene conseguiu armar com Vinícius e transferiu as terras da viúva para seu nome e, em seguida, fez uma doação para Antônio (Tony Ramos), uma jogada de mestre da vilã para tirar Agatha do caminho e manter seu casamento.

A mãe de Daniel achou que Aline iria reclamar, mas nada faria contra a família, ah como ela estava enganada, meus amores. Ao ver Antônio em suas terras, a viúva não pensa duas vezes e aponta a arma. Antônio e seus capangas fazem o mesmo, mas quem atira é a professora, disposta a acertar o fazendeiro. Assim que percebe que ela não está para brincadeira, Antônio foge com medo do que pode lhe acontecer.

Mais tarde, Aline conta para Jonatas que ri de toda a situação e mostra seu apoio, mas alertar a amiga para tomar cuidado, pois Antônio e sua laia são capazes de tudo para ter o que querem, e ela precisa ficar forte para seguir lutando para ter de volta tudo que lhe roubaram.