Terra e Paixão: Agatha volta para Nova Primavera e tira toda a fortuna de Irene

A megera até tentará dar um fim em Agatha, antes que ela volte para a cidade, porém, mais uma vez, o seu plano falhará miseravelmente.

Gente, e não é que essa Agatha (Elaine Giardini) está voltando com tudo? E o seu retorno promete virar a vida dos La Selva de cabeça para baixo, principalmente a de Irene (Glória Pires) que terá o seu casamento com Antônio (Tony Ramos) anulado, o que fará com que ela perca todo e qualquer direito sobre a fortuna do fazendeiro.

Após mais de 20 anos na prisão, Agatha retornará para Nova Primavera, com dois objetivos: se vingar, recuperando tudo o que é teu por direito e proteger o seu filho, Caio (Cauã Reymond), das garras de Irene, que sempre jogou Antônio contra o ‘garoto’.

Ambiciosa como sempre, ao perceber que está prestes a ficar no fundo do poço, Irene agirá de forma fria e calculista, contratando Nice (Alexandra Richter) para dar um fim na rival antes mesmo que a primeira esposa de Antônio volte para a cidade, mas esse será apenas mais um de seus planos fracassados.