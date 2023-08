Terra e Paixão: Agatha teve mais um filho antes de assassinar o marido

A ex-presidiária terá o seu passado revirado e sendo revelado nos próximos capítulos da novela das nove da Rede Global.

Meus amores, parece que a mãe do Caio tem muita coisa do seu passado que virá à tona em breve na nossa amada novela das nove. A caixa de pandora que é o passado de Agatha esconde coisas macabras. Tanto que Irene que é a maior interessada em acabar com a mulher, ficará horrorizada ao descobrir que Agatha foi presa por matar seu último marido, o médico Evandro. E um outro segredo é que Caio e Jonatas tem mais um irmão, parece que ele que mora fora do Brasil, mas poderá aparecer na história a qualquer momento.



Irene não suportará ver o marido ficar de quatro pela ex-mulher. Nas próximas duas semanas, o público verá o fazendeiro cair na conversa de Agatha, entregar a ela dinheiro e até dizer que a volta dela foi o que de melhor poderia ter acontecido em sua vida. Diante desse cenário devastador, a madame colocará Silvério para tripudiar na vida da mãe de Caio.



Após sair da prisão, a morta-viva falou para quem quisesse ouvir que foi condenada injustamente. O advogado descobrirá que a história não é bem essa. A investigação do advogado apontará ainda que o irmão do médico presenciou a cena, viu que Evandro estava doente e debilitado quando brigou com Agatha. O motivo de ter ido direto para a cadeia porque já havia cometido outros crimes antes e sido presa por estelionato e golpes.