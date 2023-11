Terra e Paixão: Agatha descobre toda a verdade por trás da morte de Daniel

A ex-morta-viva descobrirá que Irene está envolvida na morte de seu próprio filho.

Amores do céu, a cada dia que passa eu me surpreendo mais com a trama da novela das 21h. Nos próximos capítulos da novela, Agatha descobrirá algo que será como uma pedra de diamante em sua vingança contra Irene.

A megera, que é mega inteligente, juntará os detalhes sobre a morte de Daniel e descobrirá todo o segredo escondido sobre o assunto, segredo esse que incrimina sua maior rival.

Sem pretensão de jogar limpo, Agatha vai ameaçar expor Irene e todo o seu envolvimento na morte de seu filho com o fazendeiro Antônio La Selva.