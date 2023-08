Terra e Paixão: Agatha conta para Antônio que ele era chifrudo 

A confusão aconteceu logo após o reencontro dos ex-pombinhos, o que deixará o fazendeiro sem chão.

Completamente comovido com o reencontro com Agatha, Antônio pedirá para ter uma conversa em participar com a morta-viva, onde ele fará de tudo para entender o motivo da mesma ter forjado a sua morte e ter ficado mais longe de Nova Primavera.Sem papas na língua, a mulher revelará para o fazendeiro que faz isso para que ele não a matasse de verdade.

Sem entender nada, ele afirmará a ex-amada que nunca comentaria uma atrocidade dessas, mas será interrompido por ela, que, abrindo o jogo, contará a ele que na época se apaixonou por outro homem, garantindo ter a certeza de que Antônio perseguiria ela e Evandro, até acabar com a vida de ambos.

O ricaço quase terá um piripaque ao descobrir que o amante de Agatha era o médico da família, responsável por fazer o parto de Caio, que chegará a duvidar da paternidade do herdeiro.