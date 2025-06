‘Terceira Metade’: Reality que formará trisais chega ao Globoplay em 18 de julho

Amores, estou apreciando a brisa amena na varanda de meu duplex no Leblon enquanto beberico um espresso duplo. Eis que meu iPhone começa a vibrar incessantemente, e quando isso acontece, já sei que é babado! Dito e feito, as amigas estavam comentando sobre o novo reality de romances da Glô, que promete causar horrores dentro e fora das telinhas.

Acontece que, o novo reality show original Globoplay ‘Terceira Metade’ vai estrear no dia 18 de julho. Comandado por Deborah Secco, o programa vai exibir a trajetória de casais decididos a redefinir o amor e entender o que buscam ao desejar uma terceira pessoa na relação, e solteiros que estão dispostos a formar trisais.

“Esse é um reality de relacionamentos, mas relacionamentos fora do padrão, para abrir mesmo o nosso pensamento, para abrir essa conversa sobre a possibilidade de se amar de forma diferente da convencional”, explicou a apresentadora.

O reality será lançado no dia 18 de julho (Divulgação)

O confinamento de casais e solteiros vai presentear os telespectadores com emoção, diversão, flertes, tretas e reviravoltas em uma casa à beira-mar, localizada em uma praia paradisíaca na Bahia.

“Sou muito espectadora de realities, então eu fico completamente envolvida com a história, com os participantes, com as minhas torcidas. E claro, o tema central, que é pouquíssimo explorado e compreendido pela nossa sociedade. Afinal, todo o tipo de amor vale a pena”, completou Deborah Secco.

Com produção da Boxfish, 10 episódios vão integrar a primeira temporada do novo reality de relacionamentos da plataforma. De acordo com a emissora carioca, os episódios serão liberados gradativamente, em três fases: três na estreia, quatro em 25 de julho e os últimos em 1º de agosto.