“Tentei abrir outro carro, mas o meu é aquele [ao lado]’, relata Isis Valverde ao confundir e tentar abrir carro alheio em um estacionamento 

Gente, olha só o perrengue que a Isis Valverde compartilhou em seu Instagram na noite desta sexta-feira (5), a atriz contou que tentou abrir um carro que não era dela em um estacionamento e ela ficou mega preocupada com a situação.

A atriz postou uma sequência de Stories em que mostrava uma situação corriqueira de seu dia. Com compras na mão, foi até seu veículo em um estacionamento. Lá, se deparou com o que considerou um problema, ao não conseguir abrir as portas do mesmo. “Acabou a bateria do meu carro. E agora, gente? Estou falando sério. Seríssimo. Estou falando sério”, disse, visivelmente preocupada.

Só que tudo isso não passou de uma confusão causada pela própria artista. O automóvel dela estava logo ali, ao lado. Assim que se recuperou do susto, Isis explicou que o ocorrido seria uma consequência do seu Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). “Estou tentando abrir outro carro. O meu carro é aquele [ao lado]. Estou piorando. Juro por Deus, eu tenho TDAH. É muito surreal”, lamentou.

Aliviada, a artista fez graça com essa situação. “Eu estava no carro errado, é real. Sei que é difícil acreditar. Mas e se o cara acha que estou arrombando o carro dele Pensa comigo. E se o cara acha que estou arrombando o carro dele? E eu só estava achando que era o meu carro. O carro não abria, e eu falei: ‘e agora?’”, divertiu-se.