“Tenho medo de dormir”, desabafa Luciana Gimenez sobre o impacto emocional da hérnia na coluna

Gente, estava no Mirante do Leblon para atualizar meu feed no Insta e apreciar a vista panorâmica da cidade maravilhosa. Eis que, entre um clique e outro, recebi um e-mail me dando alguns spoilers sobre o bate-papo pessoal e acolhedor de minha queridíssima Lu Gimenez à minha íntima Dani Albuquerque.

Acontece que, às 22h45 desta segunda-feira (23), o programa Sensacional, comandado por Daniela Albuquerque, vai exibir uma entrevista exclusiva com a apresentadora Luciana Gimenez, que vai abrir o coração sobre sua vida pessoal e profissional, inclusive os perrengues de saúde que passou nos últimos anos.

Durante o bate-papo, Gimenez vai relembrar os momentos difíceis que protagonizou recentemente, como a cirurgia para hérnia de disco cervical e como lida com o medo frequente de sentir as dores intensas novamente.

“Tenho medo de dormir. Não durmo mais, porque aconteceu enquanto eu estava dormindo. Então fico pensando na minha coluna”, desabafou a apresentadora do SuperPop.

Sobre o processo de recuperação física e mental sobre as situações delicadas que vivenciou nos últimos anos, Luciana relatou que os acontecimentos da hérnia e do acidente de esqui lhe trouxeram muitas lições importantes.

“Foi muito difícil. Tive que dar vários passos para trás e esperar. Esses últimos dois anos foram de muito aprendizado, de respeitar o processo”, reforçou.

E completou fazendo uma reflexão sobre a importância da saúde: “Se você tem um problema de saúde, nada mais importa. Você percebe que todo o resto é besteira e só quer resolver aquilo.”