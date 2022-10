“Tem coisas que não podem deixar de serem ditas”, dispara Maira Cardi

Musa fitness revelou a verdade sobre seu relacionamento com ex-marido, Arthur Aguiar

As minhas fofoqueiras devem estar extremamente alimentadas das notícias que rodaram o mundo dos famosos e deram o que falar. Maira Cardi não deixou de quebrar o silêncio diante dos boatos do seu término com Arthur Aguiar. Em uma conversa sincera com seus seguidores ela conta detalhes sobre sua vida pessoal, rebatendo as fake news que saíram na mídia nos últimos dias.

“Achei que eu não teria que vir aqui falar com vocês, não teria que dar detalhes. Tô precisando esquentar meu coração, coloquei um mantra tipo um louvor. Obviamente que o dia de hoje foi muito difícil para mim, uma decisão que rompe muitos sonhos”, iniciou.

E não parou por aí, porque ela ainda desmentiu a notícia que Arthur mantinha 3 affairs antes de entrar no BBB. “O mais difícil é que essa nossa escolha, da nossa profissão, além de dar satisfação para sua família você tem que dar um monte de satisfação pública. Tem coisas que não podem deixar de serem ditas”, revelou.