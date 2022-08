Tays Reis passa por cirurgia de emergência depois de parto

Biel esteve ao lado da esposa que deu à luz há dez dias

Que susto! Tays Reis deu à luz a Pietra, filha da cantora com Biel, mas depois de 10 dias a musa precisou passar por uma cirurgia de emergência, diagnosticada com apendicite aguda. Os fãs ficaram preocupados com o estado da cantora, mas Biel acalmou todos.

“Tudo certo, graças à Deus”. Ele ainda brincou com a volta de Tays ao hospital menos de duas semanas após o parto: “Esse povo gosta de um centro cirúrgico. E aí, mozão? Chega, né? Vamos embora?”, perguntou Biel.

A cantora ainda brincou pedindo para que deem alta para ela. Melhoras, que os dois saiam logo do hospital para aproveitarem a filha.