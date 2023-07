Tays Reis: “A Fazenda mudou a minha vida, ganhei mais de 500mil”

A cantora esteve no PodDarPrado e contou o quão grata é com tudo o que o reality lhe proporcionou após sua participação

Meus queridos, lembram da Tays Reis? Então, Ela participou da 12 edição do reality A Fazenda e foi lá aonde ela é seu então marido Mc Biel se conheceram. Então, na noite dessa última quarta-feira (26), a moça participou do podcast PodDarPrado , apresentado pelas influenciadores Gabrielle Prado e Gizelly Bicalho, demonstrando toda a sua gratidão pelo programa e as coisas boas que trouxe para a sua vida.

E gente, não tem nada melhor nesse mundo do que ser gratos, não e? E a cantora deixou claro que acha muito feio quando vê algum ex-participante descendo a lenha na Record. “Acho que a gente tem que pensar assim: O que a Fazenda de na minha vida, na vida da Gabi? “ disse.

“Mudou a minha vida”, exclamou Gabi Prado. “Nem tudo é holofotes, gente”, apontou Tays.

A moça falou que além do cachê que a emissora pagava para todos os participantes, ela faturou é muito com as publicidades pós reality e ainda brincou que cobraria a diferença do valor ao Carelli (diretor do programa), pois na edição da Deolone, o cachê foi bem maior do que na edição dela.