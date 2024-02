Taylor Swift vende jatinho após ameaçar jovem de processo

Eu disse para vocês que Taylor Swift investe alto em sua segurança, o que mostra que ela está disposta a vender o seu jato que era rastreado por um jovem na internet. Depois que a musa decidiu processar o jovem caso ele não parasse de fazer os rastreamento da aeronave ela decidiu que a melhor opção seria vendê-la.

Segundo o jornal Daily Mail, a venda da aeronave Dassault Falcon 900LX foi feita para a seguradora de automóveis CarShield, que fica no estado de Missouri, nos Estados Unidos. O valor da venda, no entanto, não foi divulgado. No entanto, quando adquirido em 2011, o jato era avaliado em US$ 40 milhões, o equivalente à cerca de R$200 milhões.

O estudante utilizava dados publicamente disponíveis para monitorar as decolagens e aterrissagens de aeronaves pertencentes aos ricos e famosos. Ele já foi processado por outros famosos, mas agora chegou a vez da loirinha.