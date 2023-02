Taylor Swift usa cerca de R$15,4 milhões em joias no Grammy

Cantora apostou em maxi brincos da grife de luxo Lorraine Schwartz

Olha ela! Taylor Swift deu o que falar na cerimônia do Grammy desse ano e o motivo não foi nem as indicações, ou algum gramofone que ela tenha levado, mas sim suas joias. A musa usou cerca de 15,4 milhões de reais em brilhantes da marca Lorraine Schwartz, de acordo com o Page Six.

O conjunto inclui um par de maxi brincos e três anéis que completavam o seu look azul com pedrarias. Ah, vale lembrar que todos eles tinham diamantes e safiras roxas.

O público ainda percebeu que ela estava bem animada na festa e chegou a dançar ao som do seu ex-namorado, Harry Styles que ganhou diversas categorias na noite.