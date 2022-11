Tatuador diz que Neymar cobriu tatuagem para Bruna Marquezine

Tatuador revelou que o jogador fez uma tatuagem quando namorava Bruna Marquezine

Adão Rosa movimentou o bafafá da vida de Neymar, contando detalhes sobre a vida pessoas do jogador mais famoso do Brasil, Neymar. No quadro, ‘Acredite Em Quem Quiser do Domingão com Huck’, o tatuador contou que Neymar cobriu uma tatuagem que fez quando namorada Bruna Marquezine. Trata-se de um coração no dedo e Lívia Andrade não deixou de perguntar detalhes sobre o fato.

“Por acaso, você já fez alguma tatuagem de casal, do Neymar e uma namorada, de repente, famosa? Que teve que apagar depois. Um lugar secreto”, disse ela.

“Ele fez um coração no dedo em homenagem a Bruna Marquezine”, afirmou o tatuador. Com isso, Lívia quis saber se ele tinha apagado ou ainda continuava com a marca e ele respondeu: “Ele cobriu o coração”.