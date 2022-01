Rodrigo Mussi está na cota BBB22 dos morenos tatuados com o mesmo padrão de toda edição

Rodrigo Mussi está na cota BBB22 dos morenos tatuados. Moço prometeu que não é hetero top e que tem uma história de vida bonita.

Fazendo a linha Gracyanne Barbosa, Rodrigo, de 36 anos, come de dez a doze ovos por dia só usa azeite e sal rosa para cozinhar… SAL ROSA NO BBB? Amado, sal refinado é o máximo!

Foto: Instagram

O gato paulista é mega independente e começou a trabalhar cedo demais, aos 12 anos. E ele está entrando no programa para mostrar o quão não é hetero top apesar das tatuagens e do jeito. Inclusive, ele é cheio de contatinhos viu? Rodrigo enxerga a vida como uma micareta. Então tá né? Vamos ver mocinhas suspirarem na casa.

Ele é gerente comercial, ama viajar, conheceu 28 países e fanático por esportes, gosta de treinar, nadar, andar de bicicleta e jogar futebol. Competitivo hein? A-D-O-R-O!

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Ah e a história difícil? “Nasci numa casa de brigas e meus pais se separaram quando eu tinha uns 8 anos. Fui morar com a minha mãe, que me expulsou aos 12. Fui morar com meu pai, que quando eu tinha 17, 18 anos, também me expulsou. Eu já fazia estágio, aluguei um apartamento e minha carreira foi ascendente”, tadinho né?