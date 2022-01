Programado para não cair no Teste de Fidelidade, Arthur Aguiar confirma presença no BBB22

Primeiro camarote confirmado é o marido da Mayra Cardi

Primeiro camarote confirmado é o marido da Mayra Cardi

Chocando zero pessoas, porque seu nome estava na boca do povo mais que de Tadeu Schmidt, o ator Arthur Aguiar, de 32 anos, está confirmado no BBB22.

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Depois de pular a cerca 16 vezes com sua esposa e ex BBB, Mayra Cardi, o moço está encarando o programa como uma chance de recomeçar. “Chance para que qualquer pessoa que tenha dúvida sobre mim ou sobre minhas atitudes possa me assistir e tirar suas próprias conclusões”, disse ele. Mas dá um medinho desse negócio de reabilitação de imagem em reality show né? Mas longe de mim falar alguma coisa…

Foto: Reprodução/Instagram

Arthur já namorou várias atrizes — já ficou até com a Marquezine — e tem um currículo de três temporadas de Malhação e também é ex Rebelde. Aliás, largou a Natação para se tornar ator.

Foto: Reprodução/Instagram

E o ator avisa que é competitivo, odeia perder e gosta de organização. Prato cheio para um programa com mais 19 coleguinhas né?