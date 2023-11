Tati Zaqui se lança como cantora gospel

A ex-funkeira lança seu primeiro single “Me Guia’ nesta sexta- feira (3)e surpreendeu o público com nova fase musical.

Depois de abandonar o funk, a era gospel está vindo com tudo na vida da Tati Zaqui, que acaba de lançar sua primeira musica gospel nesta sexta-feira (3). Nas últimas semanas, a cantora tem dividido com o público que passou a frequentar a igreja e se converteu de vez. A cantora compartilhou um vídeo de sua primeira canção religiosa no seu perfil oficial do Instragram nesta madrugada desta sexta-feira (3). Na legenda da postagem, Tati escreve: “Deus está sempre disposto a guiar seus passos”. Veja abaixo!

Na letra da música ‘Me Guia’, a artista parece fazer uma reflexão sobre si mesma.

“Imatura demais para compreender. Ansiosa demais e eu nem sei pra que. Aquieta e trás paz, Pai de todo meu ser […] Jesus vem pra me salvar, me capacita pra me preparar.”

A mudança surpreendeu uma grande parte de seus seguidores, afinal há poucos meses, as postagens mais voltadas da carreira da Tati Zaqui era 100% voltadas para o funk.