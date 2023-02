Tati Zaqui faz exposed de relacionamento com Thomaz: “Calada não ficarei mais”

Cantora publicou uma série de stories desabafando sobre tudo que estava sentindo

Meu Deus, que rolê foi esse? Tati Zaqui usou as redes sociais para desabafar sobre o seu relacionamento com Thomaz Costas, com quem começou a se relacionar dentro da Fazenda. A musa ainda disse que tinha perdido 4Kg e disse que não nasceu para ser moldada por ninguém. Relacionamento tóxico?

“Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém, hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais”, iniciou.

A musa ainda disse que não vai ser mais mal interpretada por ninguém e que vai se explicar sempre que possível para quem precisar. “Por um momento me perdi e deixei a imaturidade falar mais alto, mas depois desse episódio de estresse intenso e exposição sobre meus problemas de saúde eu prometo nunca mais permitir que isso aqui aconteça.”, finalizou.