Tati da WebTV rebate Maira Cardi e defende PA: “Sem noção, doente”, dispara

A jornalista não mediu palavras ao falar sobre a coach de Taubaté

Nossa, mas sinceramente, a Maira Cardi cada dia que passa faz mais vergonha ainda nessa vida, pelo amor de Deus! A última foi que ela, com seu bom coração, doou um quarto em parceria com uma loja de artigos infantis para PAzinho, filho de Paulo André. E claro que Tati, da WebTV, não mediu palavras ao falar sobre a atitude da moça.

É que durante seus stories contando sobre sua atitude, a coach citou que entrou em contato com a esposa de Paulo André. Mas detalhe: Paulo André NÃO é casado! Ela fez de propósito para queimar o rapaz e deixar todo mundo achando que ele cometeu adultério ao ficar com Jade Picon no ‘BBB22’. “Gente, o PA não é casado, por isso que ele beijou na boca da Jade. Vocês podem dar o quarto que vocês quiserem para falar que tem bom coração e tirar o holofote do rapaz e jogar em cima de você. Sem noção”, disparou Tati para Maira.

“O rapaz [Paulo André] tem estrela, tem coração, tem emoção… Ele tem sangue correndo nas veias, ele ‘tá ali de verdade”, continuou Tati! MACETA TATI! E mais: “Estou falando de Maira Cardi, esposa de Arthur Aguiar, doente!”.

“Tenho certeza que o PA não faz nada pensando algo em troca, porque ele está lá de verdade. Diferente do seu marido que entrou roteirizado né?”, detonou Tati. E para encerrar, a youtuber disse que Maira já avisou que fará o que for preciso para não tirarem o prêmio de Arthur, mas que ela já está passando dos limites. Que vergonha, Maira…

a tati dizendo que foi muita maldade a maira dizer nos stories que o pa tem esposa sendo que ele se relacionou com a jade na casa justamente porque é solteiro #bbb22 pic.twitter.com/K95GNeiKA1 — cris dias (@crisayonara) April 9, 2022