Tati Bonilha detona Gkay: “Não entende nada de moda!”

A designer se revolta ao saber que a humorista está sendo convidada para falar sobre o assunto e outros grandes entendedores são deixados de lado.

É meus amores, ao que tudo indica a forçação de barra que a humorista Gkay está fazendo para se tornar um ícone da moda brasileira, não está incomodando apenas aqueles leigos que tem o mínimo de senso, mas também grandes entendedores de moda.

Durante sua participação no podcast “Fashion Cast”, que é apresentado pela jornalista Caroline Menis, a designer Tati Bonilha massacrou a humorista ao falar que a mesma está se tornando um ícone na moda e sendo chamada para falar sobre o assunto, mesmo sem entender nada sobre.

“Você pega a Gkay, que é uma comediante, não entende nada de moda. Nunca entendeu na vida, sempre se vestiu mega mal. Tanto que ela mostra isso nos stories do instagram dela, ela se mostra de shortinho curto, só dançando e mostrando o corpo, que nem era esse o perfil dela, mas ela virou isso também, e aí de repente ela pega um stylist grande, que é o Daniel Ueda que é um puta nome, e ele começa a vestir nela uma baita estranheza, para que ela apareça na moda e de repente todo mundo convida ela para falar de moda?”, revoltada, Tati iniciou.

A designer, e forma retórica, questiona por quais motivos a Gkay está sendo convidada para falar sobre o assunto sendo que a mesma nunca teve o mínimo de conhecimento sobre o assunto e para tentar ganhar mídia resolve colocar roupa e o sapato mais esquisito que encontrar pela frente.

“Com tantas pessoas, mega importantes na moda, eles convidam ela para falar de moda! Pra falar da importância da moda no Brasil. Eu falei: ‘Tá, o que que ela entende de moda? Ela está sendo vestida por alguém que quer aparecer, e ela quer aparecer na moda, então, ‘me põe aí qualquer coisa, põe um sapato que eu não consigo ficar em pé, põe uma roupa que eu pareça uma zebra’, e tá tudo bem?”, questionou.

Bonilha aproveitou a oportunidade para se compadecer com as muitas pessoas que realmente entendem sobre moda, que estudaram e respiram diariamente sobre o assunto e que não são valorizadas em nosso país.

“Não está tudo bem, gente! Me desculpa. As pessoas estão aplaudindo isso o tempo inteiro. Eu fico revoltada com isso, porque tem muita gente muito incrível no nosso país, de moda, e que não está tendo relevância, que não está tendo notoriedade, que não estão sendo faladas”, lamentou.

A designer termina seu momento de revolta citando uma empresa de investimento, a XP, que teria convidado a humorista para falar sobre sobre o tema, o que a deixou incrédula. “A própria XP convidou a Gkay para falar de moda! Eu falei: “Oi? Convidou quem?”