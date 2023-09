Tata Werneck se recupera do Covid-19 e recebe alta

A atriz e humorista estava se recuperando do seu quadro de saúde após sua festa de aniversário e já está em casa

Depois de uma super festa de aniversário, Tata Werneck caiu na cama sendo diagnosticada com Covid-19. A atriz usou suas redes sociais para contar que recebeu alta do hospital, Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava recebendo os cuidados médicos.

“Galera, obrigada pelas mensagens de carinho! Tô negativa já. Em casa e feliz. Obrigada”, escreveu ela.

A atriz precisou ser afastada das gravações da novela das 21h na Globo e disse que sentiu falta da sua personagem. “Ai gente, tô doida para voltar para gravar a novela. Estou vendo aqui a novela. Eu tinha tanta cena essa semana. Caiu tudo. Quero saber que calcinha é essa, Caio, fio-dental, fio-cheiroso, na sua poltrona?”, disse referindo-se ao personagem de Cauã Reymond.