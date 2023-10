Tata Werneck se declara para a filha Clara Maria: “Mudou minha vida”

A humorista usou o Dia das Crianças para publicar um vídeo ao lado da pequena herdeira e celebrar o dia da pequena

Tata Werneck abriu o seu coração e contou detalhes sobre a chegada da pequena Clara Maria em sua vida. A humorista usou o Dia das Crianças para fazer um texto que emocionou as fofoqueiras que a acompanham nas redes sociais. Tata chega a dizer que a filha mudou a sua vida e ainda brincou na legenda sobre os estragos que Clara faz. Amo!

“Minha criança mais amada. Menina que mudou minha vida. Minha rainha. Minha princesa. Minha neném. Se algum dia tiver noção de 1% do quanto eu te amo, certamente se sentirá a criança mais amada do mundo e talvez pare de estragar minhas maquiagens. Te amo! Feliz Dia das Crianças”, escreveu a apresentadora do Lady Night na postagem emocionante e engraçado.

No vídeo curtinho postado, Clara responde a pergunta de Tata com a expressão: “O que é, mulher?”. Após a resposta inesperada da menina, a mãe caiu na risada.