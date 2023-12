Tata Werneck sai em defesa de Bruna Biancardi: “Deixem as mães em paz”

A atriz, apresentadora e humorista defendeu a ex-noiva do Neymar e milhares de outras mães.

Meus amores, não é novidade para ninguém que a influenciadora Bruna Biancardi não pode nem respirar que ela já vira alvo de críticas na web, principalmente após o nascimento da pequena Mavie, porém, desta vez a ex-noiva do jogador de futebol Neymar, conquistou uma grande aliada, a nossa queridíssima Tata Werneck.

Após Biancardi ser duramente criticada por internautas, que afirmam que a influenciadora tenta passar uma imagem de maternidade nas redes sociais, que não corresponde com a sua realidade, a apresentadora, atriz e humorista teceu um belo comentário criticando esse tipo de internauta e defendeu não só a Bruna, mas todas as mães que passam por essa mesma situação.

“Me revolta a galera julgando mães. Deixem as mães em paz. Quando mãe trabalha fora, julgam dizendo que tá pouco com o filho. Quando fica em casa, julgam. As pessoas só ficam felizes quando veem mães destruídas que não reclamam”, desabafou a atriz.