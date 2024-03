Tata Werneck revela desejo de conhecer Bia do Brás

Olha ela! Aos poucos, Bia do Brás vai conquistando o seu espaço entre os famosos e na Globo ela promete causar. Depois de elogiar o trabalho de Tata Werneck, Bia recebeu a graça da humorista que disse que tem vontade de conhecê-la pessoalmente.

“A Tata é muito talentosa, p*ta que pariu!”, começou. Em seguida, ela falou sobre o programa apresentado pela artista. “Meu, a mulher apresenta o programa assim…é gigante! Não dá para falar, não. Não tem argumento. É gigante”, elogiou.

Tata comentou: “Vi que na entrevista pra entrar ela disse que eu era uma inspiração e me senti muito honrada. Já tô seguindo desde o começo. Ela já tem futuro garantido. Nitidamente, uma pessoa do bem e com um carisma absurdo. Doida pra conhecê-la”, escreveu ao repostar o vídeo do momento.