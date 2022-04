Tata Werneck sabe que atriz investiu em Rafa Vitti e levou café da manhã na cama para ele

Apresentadora foi questionada se seu marido já teria recebido alguma cantada de alguma famosa e ela afirmou que sim

Para tudo e senta que o bapho é forte. Tata Werneck foi questionada em uma caixinha de perguntas no Instagram se seu marido tinha recebido alguma cantada de alguma atriz famosa. A apresentadora não exitou em dizer que sim e ainda disse que ficou muito triste com a situação. Socorro.

Sem dizer o nome da atriz, claro, a gente remoeu de curiosidade do lado de cá. Porém, descobrimos que Tata já sabia de atriz que dá em cima de Rafa Vitti desde seu aniversário, quando a ela levou café da manhã para ele em Poços de Caldas.

Tata e Rafa completam cinco anos juntos (Foto: Reprodução)

A apresentadora do ‘Lady Night’ tem a vida super aberta ao público, o que me estranha é essa história não ter vazado ainda pela boca da própria. Será que tem mais coisa nessa história? Só sei que o papel de protagonista da novela das seis na Globo chamou a atenção.

Recentemente o casal ainda foi alvo de críticas que diziam que eles poderiam estar passando por uma crise no casamento. Tata rebateu todas elas: “Caralho galera maluca da internet. Se eu me separar, vou falar. Me deixem transar em paz”, disse a apresentadora.

Vale lembrar que o Rafa e Tata têm um relacionamento de 5 anos, e o fruto de todo esse tempo é Clara, filha do casal de apenas dois anos de idade.