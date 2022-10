Tata Werneck esquece de aniversário de casamento com Rafa: “Vou fingir que lembrei e ele esqueceu”

Atriz compartilhou com seus seguidores a data que passou batido com o seu marido, Rafa Vitti

Se está ruim para você, imaginem para Tata Werneck que esqueceu do aniversário de casamento com Rafa Vitti e ainda foi lembrada por uma amiga. Mais tarde a atriz descobriu que a data já tinha passado, mas mesmo assim ela daria um jeitinho especial de pregar uma peça no maridão. Ai gente, eu amo uma humorista!

“Acabei de descobrir que hoje é meu aniversário de casamento. Se puder avisar com mais antecedência eu consigo lembrar de depilar ou comprar um presente”, escreveu Tata.

A atriz ainda fez uma segunda descoberta e pediu para que não falassem nada para o marido. “Peraí. Descobri que foi dia 3. Por favor. Não avisem ao Rafa. Vou fingir que lembrei e ele esqueceu como uma grande babaca”, disse ela.