Tata Werneck e Porchat choram ao falar de Paulo Gustavo

Humoristas eram amigos de Paulo Gustavo, que dava vida à Dona Hermínia na sequência de filmes ‘Minha Mãe é uma Peça’

Não consegui segurar a emoção com Tata Werneck recebendo Fábio Porchat no ‘Lady Night’. Claro que no meio dos assuntos teve o nome de Paulo Gustavo, o grande nome por trás da personagem ‘Dona Hermínia’. Os dois ficaram muito emocionados ao relembrar do humorista e não esconderam as lágrimas.

“As pessoas me perguntam quem é a pessoa mais engraçada que eu já conheci. Eu sempre respondi você e Paulo Gustavo. Sempre. hoje a gente não tem o Paulo. A gente tem você, na vida e na arte!”, disse Porchat. “A Tatá é uma pessoa engraçada aqui, mas vocês não a conhecem jogando. Ela é engraçada, hilária e me faz dar risada na vida. É o que o Paulo fazia”, completou.

Fábio ainda diz chorando muito: “Dos momentos que a gente não vai esquecer nunca, eu estava trabalhando e recebo a mensagem: ‘O Paulo não está aqui mais’. Meu mundo caiu, repito até hoje: ‘Que loucura!’. Vocês estavam muito próximos, muito juntos.”

Tata completa emocionada: E o humor eternizou esse grande gênio, que a gente sabia que era maravilhoso, mas agora a gente vê que era mais do que isso. Ele era uma lenda”.

“O humor dele ainda salva as pessoas. Sempre que você tiver na sua maluquice, pense que tem gente que precisa de você aqui, fazendo-as darem risada”, diz Porchat, elogiando a humorista.

Tata não deixa de rasgar o verbo para ele: “Eu te admiro muito, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Se eu tivesse que apresentar o Oscar um dia, que não vão me chamar obviamente, eu chamaria você para estar comigo! Você é a melhor dupla com quem já trabalhei”.